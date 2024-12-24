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Мостовой предрек Сафонову место в основе «ПСЖ»

Экс-футболист Мостовой заявил, что Сафонов вскоре станет основным вратарем «ПСЖ»
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PSG

Бывший полузащитник московского «Спартака» и сборной России Александр Мостовой в интервью «РБ Спорт» заявил, что голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов вскоре станет основным вратарем клуба.

По его словам, воспитанник «Краснодара» способен вытеснить итальянца Джанлуиджи Доннарумму.

«Сафонов — молодец, что уехал. Думаю, что в его качествах никто и не сомневался. Можно только порадоваться за Матвея. Думаю, еще пару матчей, и он станет основным голкипером», — заявил Мостовой.

22 декабря «ПСЖ» в матче 1/32 финала Кубка Франции обыграл «Ланс». Сафонов вышел в стартовом составе команды. Основное время поединка завершилось со счетом 1:1, за «Ланс» на 57-й минуте отличился Мбала Н'Зола. Через пять минут Гонсалу Рамуш восстановил ничейный счет. В серии послематчевых пенальти «ПСЖ» оказался точнее — 4:3. Российский вратарь отразил два 11-метровых удара.

«ПСЖ» купил 25-летнего россиянина у «Краснодара» в межсезонье за €20 млн, его контракт с чемпионами Франции рассчитан до конца сезона-2028/29. В текущем сезоне до этого матча Сафонов шесть раз выходил на поле в составе «ПСЖ», проведя один матч в Лиге чемпионов и пять раз сыграв в Лиге 1.

Ранее голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов заявил об ужасных первых тренировках в клубе.

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