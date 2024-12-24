«Первые тренировки были ужасными»: Сафонов об адаптации в «ПСЖ»

Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов признался, что ему потребовалось много времени для адаптации в парижской команде. Его слова приводит beIN Sport.

«Когда я только приехал, первые тренировки были ужасными, потому что все происходило слишком быстро. Мне нужно было время, чтобы поднять свой уровень. Но теперь я готов играть и быть частью этой команды», — заявил Сафонов.

22 декабря «ПСЖ» в матче 1/32 финала Кубка Франции обыграл «Ланс». Сафонов вышел в стартовом составе команды. Основное время поединка завершилось со счетом 1:1, за «Ланс» на 57-й минуте отличился Мбала Н'Зола. Через пять минут Гонсалу Рамуш восстановил ничейный счет. В серии послематчевых пенальти «ПСЖ» оказался точнее — 4:3. Российский вратарь отразил два 11-метровых удара.

«ПСЖ» — действующий обладатель Кубка Франции. В финальном матче прошлого сезона команда с результатом 2:1 переиграла «Лион»

«ПСЖ» купил 25-летнего россиянина у «Краснодара» в межсезонье за €20 млн, его контракт с чемпионами Франции рассчитан до конца сезона-2028/29. В текущем сезоне до этого матча Сафонов шесть раз выходил на поле в составе «ПСЖ», проведя один матч в Лиге чемпионов и пять раз сыграв в Лиге 1.

Ранее Сафонов попал на обложку L'Équipe.