В «Спартаке» оценили вероятность ухода Угальде

Генеральный директор московского «Спартака» Олег Малышев в интервью «РБ Спорт» заявил, что хотел бы сохранить нападающего Манфреда Угальде в зимнее трансферное окно.

По его словам, успешное выступление костариканца в первой части сезона подогревает к нему интерес.

«Конкретных предложений нет, но то, что футболист, у которого был хороший отрезок в чемпионате, вызывает большой интерес, мы чувствуем, в том числе, и в медиа. Вероятность его ухода? Я надеюсь, что минимальна», — заявил Малышев.

Угальде провел в текущем чемпионате России 18 матчей, в которых забил 15 мячей и отдал две результативных передачи. В гонке бомбардиров он занимает первое место с отрывом в четыре гола от россиянина Алексея Батракова из «Локомотива».

В статусе лидера Российской премьер-лиги (РПЛ) 2024 год завершит «Краснодар». В турнирной таблице национального первенства они и петербургский «Зенит» имеют по 39 баллов после 18 игр, однако подопечные Мусаева идут выше благодаря победе со счетом 2:0 в очном противостоянии. На третьей строчке оказался московский «Спартак», который выиграл шесть последних матчей в РПЛ — у «красно-белых» 37 очков.

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