Названо самое яркое футбольное событие 2024 года

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин, говоря о запоминающихся футбольных событиях в 2024 году, выделил национальную команду Испании и чемпионат Европы. Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

«Самое яркое событие 2024 года – чемпионат Европы и игра сборной Испании. Эта команда действительно радовала глаз, болельщиков и, наверное, даже врагов. По-моему, это самое яркое футбольное событие уходящего года. На мой взгляд, по определению чемпионат Европы или мира становится ярчайшим событием года», — сказал Балахнин.

В финале чемпионата Европы — 2024 сборная Испании обыграла Англию. Встреча, проходившая на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине, завершилась со счетом 2:1 в пользу испанцев. На гол Нико Уильямса точным ударом ответил англичанин Коул Палмер. Окончательный счет установил вышедший на замену Микель Оярсабаль.

Сборная России участия в чемпионате Европы — 2024, который прошел на полях Германии, не принимала из-за отстранения от турниров под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций и Международной федерации футбола.

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