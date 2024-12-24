Стало известно, принято ли решение об отставке Черчесова

Решение об увольнении Черчесова из сборной Казахстана еще не принято

В Казахстане пока не приняли решение по отставке российского специалиста Станислава Черчесова с поста главного тренера национальной сборной. Об этом Sport24 сообщили сразу несколько источников, которые знакомы с ситуацией.

«После нового года должна пройти очная встреча российского специалиста с новым президентом КФФ Маратом Омаровым, на которой обсудятся итоги 2024 года и перспективы на следующий год. После этой встречи будет принято окончательное решение по будущему Черчесова», — указал один из источников.

В декабря появилась информация, что Казахстанская федерация футбола уволит Черчесова с поста главного тренера сборной. Однако это заявление в КФФ опровергли.

Черчесов тренирует сборную Казахстана с лета 2024 года.

14 ноября Казахстан проиграл Австрии в рамках группового этапа Лиги наций. Встреча, которая состоялась на стадионе «Центральный» в Алма-Ате, завершилась со счетом 2:0. 17-го числа сборная под руководством Черчесова разгромно проиграла Норвегии на выезде — 0:5.

Команда потерпела пять поражений подряд в Лиге наций. До этого команда уступила дважды Словении (0:3, 0:1) и еще раз Австрии (0:4). В первом туре группового этапа Казахстан сыграл вничью с Норвегией — 0:0. Команда Черчесова завершила групповой этап с общей разницей 0:15 — это худшая разница голов для сборной из Лиги В за всю историю турнира.

Ранее Черчесов рассказал о коррупции в российском футболе.