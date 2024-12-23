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В Казахстане рассказали об отставке Черчесова

Шох об отставке Черчесова: очередные слухи, которые не хочется комментировать
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Евгений Одиноков/РИА Новости

Вице-президент Казахстанской федерации футбола (КФФ) Рохус Шох заявил, что информация об отставке российского специалиста Станислава Черчесова с поста тренера сборной не соответствует действительности. Его слова приводит Sport24.

«Это очередные слухи, которые ни мне, ни кому-либо из федерации комментировать не хочется», — заявил Шох.

Ранее сообщалось, что новое руководство КФФ уволит российского специалиста Станислава Черчесова с поста главного тренера сборной Казахстана.

Черчесов возглавил сборную Казахстана в июне 2024 года. Он сменил Магомеда Адиева, который совмещал посты в национальной команде и грозненском «Ахмате». Под его руководством сборная Казахстана отобралась в дивизион В Лиги наций.

Однако там сборная Казахстана заняла последнее место в своей группе, набрав одно очко, пропустив 15 мячей и не забив при этом ни одного.

Ранее работу Черчесова в сборной Казахстана назвали катастрофой.

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