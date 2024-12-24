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Российского хоккеиста Кучерова удалили до конца матча НХЛ за удар соперника

Нападающего «Тампы» Кучерова удалили до конца матча НХЛ за силовой прием
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Kim Klement Neitzel/Reuters

Российский нападающий «Тампы-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров не смог закончить матч против «Флориды Пантерз», который проходил в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

На 17-й минуте игры Кучеров применил жесткий силовой прием, нанеся удар форварду «Пантерз» Мэттью Ткачуку коленом в колено. Российский игрок получил большой и дисциплинарный штрафы до конца игры. Ткачук получил помощь медиков своей команды, вернулся на лед и сумел продолжить игру.

Игра, которая проходила на стадионе «Амерант Банк Арена» в Санрайзе, завершилась уверенной победой «Тампы» со счетом 4:0. Кучеров успел до своего удаления забросить шайбу, открыв счет в матче. Также в составе «Лайтнинг» отличились Джейк Гюнцель, Брэндон Хагель и Митчелл Чаффи. Российский голкипер «молний» Андрей Василевский поединок пропустил.

Ворота «Флориды» защищал россиянин Сергей Бобровский. По ходу поединка он отразил 25 бросков по своим воротам.

«Тампа» с 40 очками вышла на седьмое место Восточной конференции НХЛ. У «Флориды» 46 очков, команда идет на третьей строчке.

Ранее «Вашингтон» без Александра Овечкина проиграл в НХЛ.

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Хоккей. НХЛ
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