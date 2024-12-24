«Вашингтон» без Овечкина проиграл в НХЛ

«Вашингтон Кэпиталз» проиграл «Бостон Брюинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, которая состоялась на стадионе «Ти-Ди Гарден» в Бостоне, завершилась победой хозяев со счетом 4:1. В составе «Бостона» голы в свой актив записали Джастин Бразо, Элиас Линдхольм, Чарли Койл и Брэд Маршан. Единственную шайбу «столичных» забросил Якуб Врана.

Российский игрок «Вашингтона» Иван Мирошниченко в этом поединке результативными действиями не отметился и баллов не набрал. Российский нападающий и капитан «столичных» Александр Овечкин участия в матче не принял — он продолжает восстановление после травмы.

«Бостон» идет на шестой строчке в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 42 балла. «Вашингтон» расположился на втором месте «Востока», в активе команды на шесть очков больше. Следующие поединки команды проведут уже после традиционной рождественской паузы в НХЛ. Хоккеисты «Брюинз» 28 декабря сразятся с «Коламбус Блю Джекетс», а «Вашингтон» 29-го числа встретится с »Торонто Мэйпл Лифс».

Ранее Овечкина с сыном засняли на матче «Вашингтона».