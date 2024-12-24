Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Вашингтон» без Овечкина проиграл в НХЛ

«Вашингтон» без травмированного Овечкина проиграл «Бостону» в матче НХЛ
close
Geoff Burke/Reuters

«Вашингтон Кэпиталз» проиграл «Бостон Брюинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, которая состоялась на стадионе «Ти-Ди Гарден» в Бостоне, завершилась победой хозяев со счетом 4:1. В составе «Бостона» голы в свой актив записали Джастин Бразо, Элиас Линдхольм, Чарли Койл и Брэд Маршан. Единственную шайбу «столичных» забросил Якуб Врана.

Российский игрок «Вашингтона» Иван Мирошниченко в этом поединке результативными действиями не отметился и баллов не набрал. Российский нападающий и капитан «столичных» Александр Овечкин участия в матче не принял — он продолжает восстановление после травмы.

«Бостон» идет на шестой строчке в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 42 балла. «Вашингтон» расположился на втором месте «Востока», в активе команды на шесть очков больше. Следующие поединки команды проведут уже после традиционной рождественской паузы в НХЛ. Хоккеисты «Брюинз» 28 декабря сразятся с «Коламбус Блю Джекетс», а «Вашингтон» 29-го числа встретится с »Торонто Мэйпл Лифс».

Ранее Овечкина с сыном засняли на матче «Вашингтона».

Все новости на тему:
Хоккей. НХЛ
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами