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Названа причина ухода лидера киберспортивной команды Gaozu

Инсайдер Коляда: киберспортивная команда Gaozu распадется
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Unsplash

Уход керри киберспортивной команды Gaozu, выступающий по Dota 2, Ван Ame Чуньюя приведет к распаду ее состава. Такое мнение в комментарии порталу Legalbet выразил инсайдер и автор Telegram-канала «Мюсли китайские» Сергей Коляда.

«Переход Аме в Yakult's Brothers связан с неудовлетворительными результатами Gaozu и уходом игроков: dy говорил, что не будет играть из-за свадьбы, ну и XinQ снова собирается в инактив. Что будет с Gaozu без Ame? Скорее всего, ростер распадется. Маловероятно, что Paparazzi и JT захотят играть дальше с другими игроками», — считает Коляда.

Ван Ame Чуньюй присоединился к Gaozu в ноябре 2024 года. Прежде он выступал за команду Xtreme Gaming, однако после неудачного выступления на DreamLeague Season 24 решил уйти. В свою очередь, Gaozu не смогла выйти в плей-офф турнира ESL One Bangkok 2024. Ame в дальнейшем планирует играть за Yakult's Brothers.

В стратегии Dota 2 амплуа керри является ключевым. Изначально этот герой слаб, но набирает силу к середине игры или к поздней стадии. На начальном этапе он должен побеждать нейтральных и линейных персонажей для получения золота и опыта. В середине и в завершении игры он активно участвует в боях и старается пройти к базе противника.

Ранее в России завершился киберспортивный турнир по видеоигре «Калибр».

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