В России 21 декабря завершился первый масштабный киберспортивный турнир по видеоигре «Калибр», посвященный одному из самых известных изделий отечественных оружейников — Кубок «Пулемет Дегтярева», сообщают организаторы соревнований.

По их словам, турнир преследовал далеко идущие общественно-политические цели, выходящие далеко за рамки чистого киберспорта. Среди них, в частности, популяризация среди населения продукции российской оружейной отрасли и развитие у россиян культуры обращения с боевым оружием. Это стало одной из причин, почему турнир поддержало Всероссийское казачье общество (ВсКО).

«21 декабря от лица атамана Всероссийского казачьего общества всем членам команды победителей Кубка «Пулемет Дегтярева» была вручена трилогия «Не рви мне душу, Дон!» известного журналиста Максима Макарычева, посвященная судьбам донского казачества в годы Первой Мировой и Гражданской войн. По мнению всероссийского атамана, подобные киберспортивные турниры имеют большое социальное значение, поскольку популяризируют культуру владения огнестрельным оружием в нашей стране и способствуют продвижению отечественных оружейных брендов», — сообщили в пресс-службе ВсКО.

По данным организаторов, в киберспортивных состязаниях Кубок «Пулемет Дегтярева», проходивших 20-21 декабря, приняли участие около 500 российских киберспортсменов. Как рассказали организаторы, из-за обилия желающих регистрацию даже пришлось продлить до середины дня 20 декабря. Число участников оказалось очень большим для турнира, который проводился всего по одной видеоигре, причем российской.

Со стороны людей либеральных взглядов часто можно услышать заявления о якобы имеющей место «милитаризации» или «вепонизации» киберспорта со стороны российских властей, рассказал бывший глава федераций комьютерного спорта России и Москвы, директор Межконтинентальной киберспортивной лиги Александр Горбаченко.

«Часто приходится даже сталкиваться с заявлениями нынешнего руководства Федерации компьютерного спорта России о том, что киберспорт якобы должен оставаться вне политики и всех со всеми только объединять, включая россиян с гражданами стран НАТО. На третий год СВО и на фоне дискриминации российских киберспортсменов на международном уровне подобные заявления воспринимаются, мягко говоря, странно. Я бы говорил скорее о необходимости дальнейшей активной «патриотизации» отечественного киберспорта в национальных и государственных интересах ради защиты и укрепления суверенитета страны. В этом контексте продвижение продукции отечественного ОПК посредством киберспортивных игр и повышение общего уровня оружейной культуры выглядят весьма логично», — уверен он.