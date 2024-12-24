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Ветеран «Динамо» назвал позиции, которые нужно усилить команде

Тренер Точилин: «Динамо» нужно найти усиления в каждую линию
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Владимир Федоренко/РИА Новости

Для того, чтобы бороться за победу в текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ), московскому «Динамо» необходимо усилить каждую линию. Такое мнение в комментарии Legalbet выразил экс-игрок бело-голубых, бывший главный тренер «Сочи» Александр Точилин.

«По сути, бело-голубым нужно постараться найти усиления в каждую линию. Учитывая, что в последнее время много разговоров о возможном уходе ряда легионеров из основного состава. Поэтому тут нужно смотреть, кто уйдет, и какие замены этим футболистам нужно искать», — считает Точилин.

Вместе с тем, по мнению эксперта, в московской команде на всех позициях играют достаточно квалифицированные футболисты, и по составу «Динамо» не уступает, в частности, «Локомотиву». Тем не менее, полагает Точилин, бело-голубым стоит приобрести еще хотя бы по одному качественному игроку в каждую линию, чтобы бороться за самые высокие места.

В минувшем сезоне «Динамо» до последнего тура лидировало в турнирной таблице, и для завоевания титула москвичам в заключительном матче было достаточно сыграть в ничью с «Краснодаром». Однако динамовцы уступили 0:1 и закончили чемпионат на третьей строчке. В текущем розыгрыше РПЛ «Динамо» ушло на зимнюю паузу на четвертом месте, набрав 35 очков. Лидирует «Краснодар» с 39 очками, на втором месте с аналогичным количеством баллов идет «Зенит», замыкает тройку «Спартак», в активе которого 37 очков.

Ранее экс-игрок «Ахмата» объяснил, почему команда проваливает сезон.

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