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Экс-игрок «Ахмата» объяснил, почему команда проваливает сезон

Футболист Семенов заявил, что «Ахмату» нужно улучшать игру в обороне
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Телеграм-канал «ФК «Ахмат» Грозный»

«Ахмату» необходимо улучшать игру в обороне, чтобы рассчитывать на более высокие результаты в Российской премьер-лиге (РПЛ) и бороться за сохранение места в элитном дивизионе. Такое мнение в комментарии Legalbet выразил бывший защитник грозненской команды и сборной России Андрей Семенов.

«Для этого нужно улучшить игру в обороне, много пропускают. Ну, кстати, и забивают мало. Во всех направлениях надо прибавлять. Думаю, «Ахмат» останется в РПЛ. По игре они не добрали очков шесть, поэтому на зимний перерыв могли уйти где-то в серединке таблицы», — сказал Семенов.

Игрок добавил, что команде не хватало везения. Семенов выразил надежду, что во второй части сезона «Ахмат» сможет улучшить результаты и будет показывать более убедительную игру.

На зимнюю паузу в РПЛ «Ахмат» ушел на 15-м месте в турнирной таблице. Команда после 18 туров набрала 13 очков.

В статусе лидера РПЛ 2024 год завершил «Краснодар». В таблице национального первенства «быки» и петербургский «Зенит» имеют по 39 баллов после 18 игр, однако подопечные Мурада Мусаева идут выше благодаря победе со счетом 2:0 в очном противостоянии. На третьей строчке расположился московский «Спартак», который выиграл шесть последних матчей в РПЛ — у красно-белых 37 очков.

Ранее в РФС рассказали, оправдывает ли себя переход Сафонова в «ПСЖ».

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