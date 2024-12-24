Экс-игрок «Спартака» выделил лучших молодых футболистов РПЛ

В российском футболе выросло хорошее поколение молодых игроков, среди которых можно назвать в том числе Сергея Пиняева из «Локомотива» и Максима Глушенкова из «Зенита». Об этом в комментарии Legalbet заявил бывший нападающий «Спартака» и «Ростова» Владимир Обухов.

«В 2024 году мне понравилось, что стали больше давать играть молодым футболистам. Растет очень хорошее поколение. Кого можно выделить? Можно взять половину «Локомотива». Пиняев, Глушенков прибавили. Конкретно не хочу выделять кого-то, но молодежь добротная», — считает Обухов.

Он констатировал, что, несмотря на события вокруг российского футбола, тенденция его развития находится на хорошем уровне, а курс на омоложение команд дает плоды. По мнению Обухова, когда российские команды вернутся на международную арену, они будут показывать неплохие результаты.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии. Также сборная России не была допущена к жеребьевке отборочного турнира чемпионата мира 2026 года.

Ранее в «Спартаке» оценили успехи Сафонова в «ПСЖ».