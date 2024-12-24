В «Спартаке» оценили успехи Сафонова в «ПСЖ»

Для того, чтобы оценивать шансы российского вратаря Матвея Сафонова стать первым номером во французском «Пари Сен-Жермен» и потеснить Джанлуиджи Доннарумму, необходимо быть внутри команды. Такое мнение в комментарии порталу Legalbet выразил вратарь московского «Спартака» и сборной России Александр Максименко.

«За Сафоновым и его успехами в «ПСЖ», конечно, слежу. Стараюсь смотреть матчи с его участием. Но не смогу сказать, сможет ли Матвей вытеснить Доннарумму из основного состава французского клуба. Чтобы о таком говорить, нужно быть внутри команды», — сказал Максименко.

«ПСЖ» купил 25-летнего российского вратаря у «Краснодара» в межсезонье за €20 млн, его контракт с чемпионами Франции рассчитан до конца сезона-2028/29. В текущем сезоне до этого матча Сафонов шесть раз выходил на поле в составе «ПСЖ», проведя один матч в Лиге чемпионов и пять раз сыграв в Лиге 1.

В воскресенье, 22 декабря, Сафонов вышел в стартовом составе команды в матче 1/32 финала кубка Франции против «Ланса». Основное время поединка завершилось со счетом 1:1, за «Ланс» на 57-й минуте отличился Мбала Н'Зола. Через пять минут Гонсалу Рамуш восстановил ничейный счет. В серии послематчевых пенальти «ПСЖ» оказался точнее — 4:3. Российский вратарь отразил два 11-метровых удара.

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