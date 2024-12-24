Появились новые подробности о состоянии четырехкратной чемпионки ОИ, перенесшей инсульт

Четырехкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Раиса Сметанина начала самостоятельно дышать после перенесенного инсульта. Об этом сообщает портал Sport24 со ссылкой на источник.

«Она находится в сознании, дышит самостоятельно, но все еще тяжело. Основные рефлексы, дыхание и сердцебиение работают в нормальном режиме, насколько это возможно», — сказал источник.

Авторы отметили, что в настоящее время 72-летнюю спортсменку перевели из реанимации в палату интенсивной терапии.

14 декабря представитель Федерации лыжных гонок республики Коми Константин Собянин заявил, что Сметанина попала в реанимацию после инсульта. Позже президент Федерации лыжных гонок республики Коми Руслан Семенюк сообщил, что спортсменка подключена к аппарату ИВЛ.

23 декабря стало известно, что к Сметаниной допустили родственников. В олимпийской чемпионке, которая проходит лечение в Санкт-Петербурге, вылетел младший брат.

Ранее Елена Вяльбе высказалась об инсульте Сметаниной.