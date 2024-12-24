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Появились новые подробности о состоянии четырехкратной чемпионки ОИ, перенесшей инсульт

Sport24: олимпийская чемпионка Сметанина начала самостоятельно дышать
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Павел Бедняков/РИА Новости

Четырехкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Раиса Сметанина начала самостоятельно дышать после перенесенного инсульта. Об этом сообщает портал Sport24 со ссылкой на источник.

«Она находится в сознании, дышит самостоятельно, но все еще тяжело. Основные рефлексы, дыхание и сердцебиение работают в нормальном режиме, насколько это возможно», — сказал источник.

Авторы отметили, что в настоящее время 72-летнюю спортсменку перевели из реанимации в палату интенсивной терапии.

14 декабря представитель Федерации лыжных гонок республики Коми Константин Собянин заявил, что Сметанина попала в реанимацию после инсульта. Позже президент Федерации лыжных гонок республики Коми Руслан Семенюк сообщил, что спортсменка подключена к аппарату ИВЛ.

23 декабря стало известно, что к Сметаниной допустили родственников. В олимпийской чемпионке, которая проходит лечение в Санкт-Петербурге, вылетел младший брат.

Ранее Елена Вяльбе высказалась об инсульте Сметаниной.

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