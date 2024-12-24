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Бывший работник «Спартака» назвал нового спортивного директора команды

Заварзин: спортивным директором «Спартака» станет любой, устраивающий Станковича
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Александр Вильф/РИА Новости

Бывший генеральный директор московского «Спартака» Юрий Заварзин заявил, что новым спортивным директором команды может стать любой, кто будет устраивать главного тренера Деяна Станковича. Его слова приводит «Советский спорт».

«Не знаю почему не додержался Амарал. На сегодняшний день спортивным директором может стать кто угодно, кто устраивает главного тренера», — заявил Заварзин.

В статусе лидера первую часть чемпионата России завершил «Краснодар». В турнирной таблице национального первенства они и петербургский «Зенит» имеют по 39 баллов после 18 игр. На третьей строчке оказался московский «Спартак», который выиграл шесть последних матчей в РПЛ — у красно-белых 37 очков. На четвертом месте идет московское «Динамо», подопечные Марцела Лички завершают год с 35 баллами в таблице. Столько же имеет «Локомотив», который идет пятым.

Ранее сообщалось, что российский клуб устроит распродажу зимой.

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