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Российский клуб устроит распродажу зимой

Metaratings: «Химки» планируют продать минимум шесть футболистов зимой
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ФК «Химки»

Руководство футбольного клуба «Химки» устроит распродажу этой зимой. Планируется, что команду покинут минимум шесть футболистов. Об этом сообщает Metaratings.

Источник утверждает, что главный тренер Франк Артига отправил на трансфер как минимум шесть футболистов, среди которых Кирилл Панченко, Сергей Терехов, Неманя Анджелкович и другие. У некоторых уже есть варианты перехода — к Панченко есть интерес из Казахстана.

11 декабря главный инвестор «Химок» Туфан Садыгов был отправлен под домашний арест.

6 декабря Международная федерация футбола (ФИФА) наложила на «Химки» запрет на трансферы из-за долга перед шведским полузащитником Бесардом Сабовичем.

В августе 2022 года ФИФА и Спортивный арбитражный суд (CAS) признали, что футболист разорвал соглашение с клубом по уважительной причине.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) «Химки» идут в зоне стыковых матчей — у коллектива 16 баллов за 18 встреч и 13-я строчка.

Ранее был назван человек, от которого зависит возвращение Квинси Промеса в «Спартак».

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