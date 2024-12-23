Экс-футболист назвал главного фаворита РПЛ

Бывший защитник «Зенита» Юрий Жирков заявил, что петербуржцы остаются главными фаворитами на победу в текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ). Его слова приводит «Матч ТВ».

«В прошлом сезоне «Краснодар» тоже навязал конкуренцию «Зениту». Все были уверены, что и в этом сезоне он это сделает. Лидерство «Краснодара» — это никакая не сенсация. Но «Зенит» остается фаворитом в борьбе за чемпионство», — заявил Жирков.

В статусе лидера первую часть чемпионата России завершил «Краснодар». В турнирной таблице национального первенства они и петербургский «Зенит» имеют по 39 баллов после 18 игр. На третьей строчке оказался московский «Спартак», который выиграл шесть последних матчей в РПЛ — у красно-белых 37 очков. На четвертом месте идет московское «Динамо», подопечные Марцела Лички завершают год с 35 баллами в таблице. Столько же имеет «Локомотив», который идет пятым.

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