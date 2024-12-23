Российский бизнесмен не планирует приобретать американский клуб

Представитель владельца «Монако» Дмитрия Рыболовлева заявил, что российский бизнесмен не планирует покупать бразильский клуб «Васко да Гама». Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

21 января издание Les Echos писало, что бизнесмен задумался о продаже «Монако». Рыболовлев владеет 66,67% акций клуба, которые его компания приобрела в 2011 году. По условиям сделки, он должен был вложить в команду не менее €100 млн в течение четырех лет. Сумма сделки, по данным СМИ, составила символический €1.

Дмитрий Рыболовлев — бывший владелец производителя удобрений «Уралкалий». Он входит в топ‑30 богатейших людей России по версии Forbes. Его состояние на 2023 год оценивалось в $6,4 млрд. При нем «Монако» в 2017 году стал чемпионом Франции, восьмой раз в своей истории.

В текущем сезоне Лиги 1 клуб идет на четвертом месте в турнирной таблице. С 2018 года цвета «Монако» защищает полузащитник сборной России Александр Головин. В его активе 193 матча за монегасков, в которых он забил 30 мячей и сделал 36 результативных передач.

Ранее стало известно, кто может стать новым владельцем «Монако».