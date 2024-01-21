Российский бизнесмен решил продать «Монако»

Российский бизнесмен Дмитрий Рыболовлев изучает возможности продажи своего футбольного клуба «Монако». Об этом сообщает Les Echos.

Как утверждает источник, Рыболовлев решил начать процесс изучения стратегических возможностей в отношении своей доли в клубе. Он воспользовался услугами компании «Raine Group», которая выступит эксклюзивным финансовым консультантом в этом вопросе. Решение было принято после того, как акционеру поступили обращения от потенциально заинтересованных сторон. При этом сообщается, что нет никаких гарантий, что сделка по продаже клуба будет заключена.

Рыболовлев владеет 66,67% акций «Монако», которые его компания приобрела в 2011 году. По условиям сделки российский бизнесмен должен был вложить в клуб не менее €100 млн в течение 4 лет. Сумма сделки, по данным СМИ, составила символическую сумму в €1.

При Рыболовлеве «Монако» в 2017 году стал чемпионом Франции, восьмой раз в своей истории.

С 2018 года цвета «Монако» защищает полузащитник сборной России Александр Головин.

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