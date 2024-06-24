Саудовцы могут купить «Монако» Головина

Инвесторы из Саудовской Аравии рассчитывают приобрести контрольный пакет акций футбольного клуба «Монако». Об этом сообщает французское издание L'Équipe.

По информации источника, владелец клуба Дмитрий Рыболовлев получил несколько предложений о продаже клуба, среди которых есть интерес от саудитов. Ожидается, что если сделка состоится, то президентом клуба станет Луиш Кампуш, являющийся на данный момент спортивным советником «ПСЖ».

С 2018 года за «Монако» выступает российский полузащитник Александр Головин. В сезоне-2023/24 россиянин сыграл в 27 матчах в составе монегасков и записал на свой счет шесть голов и шесть результативных передач. Контракт Головина с «Монако» истекает 30 июня 2026 года.

По итогам сезона княжеская команда стала вице-чемпионом Франции и забронировала место в групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/25. Последний раз «Монако» становился чемпионом Лиги 1 в 2017 году, в тот год Головин выступал за московский ЦСКА.

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