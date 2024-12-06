На два российских клуба наложили запрет на трансферы

Международная федерация футбола (ФИФА) наложила на российские ЦСКА и «Химки» трансферный бан до лета 2026 года. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо в своем Telegram-канале уточнил, что клуб задолжал нидерландскому «Херенвену» по трансферу нигерийца Чидеры Эджуке. В ЦСКА рассчитывали, что эти деньги выплатит «Вест Хэм», так как они были должны около €20 млн за переход хорвата Николы Влашича.

«Химки» получили наказание из-за долга перед шведским полузащитником Бесардом Сабовичем. В августе 2022 года ФИФА и Спортивный арбитражный суд (CAS) признали, что футболист разорвал соглашение с клубом по уважительной причине.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) ЦСКА занимает шестое место, набрав 28 очков за 17 игр. «Химки» идут в зоне стыковых матчей — у коллектива 16 баллов за 17 встреч и 13-я строчка.

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