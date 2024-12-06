Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На два российских клуба наложили запрет на трансферы

ФИФА наложила на ЦСКА и «Химки» трансферный бан до лета 2026 года

close
Reuters

Международная федерация футбола (ФИФА) наложила на российские ЦСКА и «Химки» трансферный бан до лета 2026 года. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо в своем Telegram-канале уточнил, что клуб задолжал нидерландскому «Херенвену» по трансферу нигерийца Чидеры Эджуке. В ЦСКА рассчитывали, что эти деньги выплатит «Вест Хэм», так как они были должны около €20 млн за переход хорвата Николы Влашича.

«Химки» получили наказание из-за долга перед шведским полузащитником Бесардом Сабовичем. В августе 2022 года ФИФА и Спортивный арбитражный суд (CAS) признали, что футболист разорвал соглашение с клубом по уважительной причине.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) ЦСКА занимает шестое место, набрав 28 очков за 17 игр. «Химки» идут в зоне стыковых матчей — у коллектива 16 баллов за 17 встреч и 13-я строчка.

Ранее агент Алексея Батракова рассказал об интересе со стороны топ-клубов.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами