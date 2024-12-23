Назван человек, от которого зависит возвращение Промеса в «Спартак»

Экс-игрок Деменко заявил, что переход Промеса в «Спартак» зависит от Станковича

Бывший российский футболист Максим Деменко заявил, что возвращение нидерландского нападающего Квинси Промеса в московский «Спартак» будет зависеть от главного тренера красно-белых Деяна Станковича. Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

«Я видел моменты с его игрой. Но все равно для тренера нужно обоснование трансфера. Все заслуги Промеса будут забыты. Так что все решит личная встреча и общение. Но мне кажется, что Станкович все равно дал бы шанс легионеру», — заявил он.

21 декабря Telegram-канал «Трансферы «Спартака» сообщил, что футболист может вернуться в российский клуб уже в зимнее трансферное окно.

5 сентября Промес официально стал игроком «Дубай Юнайтед», который выступает во второй лиге ОАЭ.

Контракт Промеса со «Спартаком» истек 30 июня. Клуб не стал продлевать с ним трудовое соглашение.

14 февраля суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам тюремного заключения по делу о контрабанде кокаина. Слушания по делу прошли 24 января, прокуратура запрашивала Промесу девять лет тюремного заключения. 16 февраля голландца объявили в международный розыск. Также у него есть срок (1,5 года) за то, что он ударил ножом двоюродного брата во время семейной вечеринки.

Промес выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 и с 2021 по 2024 год. На его счету 114 голов в 235 матчах за красно-белых.

Ранее российский футболит заявил, что хочет, чтобы Промес вернулся в «Спартак».