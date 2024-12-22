Футболист «Реала» Мбаппе рассказал о «безумии»

Футболист «Реала» Мбаппе: у меня все еще есть «безумие» в ногах

Футболист мадридского «Реала» Килиан Мбаппе заявил, что завершил адаптацию в клубе. Его слова передает Madrid Universe в соцсети Х (ранее Twitter).

«Моя адаптация завершена, как сказал тренер, я становлюсь все лучше и лучше. Я знаю, что могу сделать больше, у меня все еще есть «безумие» в ногах. Я понял, что должен отдать всего себя в этой футболке», — сказал Мбаппе.

Официально о подписании контракта между Мбаппе и мадридским «Реалом» было объявлено 3 июня. Нападающий пополнил состав испанского гранда в статусе свободного агента. До этого форвард выступал за французский «ПСЖ», в составе которого играл с 2017 года.

15 октября СМИ сообщили, что Мбаппе подозревается в изнасиловании, которое было совершено в одном из отелей Стокгольма. Статус футболиста в уголовном деле указан «обоснованно подозреваемым», что соответствует самому низкому уровню подозрений. Сам футболист назвал эти обвинения «фейком».

В турнирной таблице чемпионата Испании «Реал» занимает второе место, отставая от лидирующего мадридского «Атлетико» на одно очко.

Ранее главный тренер «Реала» Карло Анчелотти поделился мнением о Мбаппе.