Главный тренер «Реала» поделился мнением о Мбаппе

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти заявил, что форвард команды Килиан Мбаппе мотивирован и рад быть в клубе, передает «Евро-Футбол.Ру».

«Думаю, что период адаптации Мбаппе закончился. Он более мотивирован и более рад быть здесь. Ему нужна была адаптация, но теперь она завершилась», — сказал Анчелотти.

Официально о подписании контракта между Мбаппе и мадридским «Реалом» было объявлено 3 июня. Нападающий пополнил состав испанского гранда в статусе свободного агента. До этого форвард выступал за французский «ПСЖ», в составе которого играл с 2017 года.

15 октября СМИ сообщили, что Мбаппе подозревается в изнасиловании, которое было совершено в одном из отелей Стокгольма. Статус футболиста в уголовном деле указан «обоснованно подозреваемым», что соответствует самому низкому уровню подозрений. Сам футболист назвал эти обвинения «фейком».

Ранее Мбаппе сделал заявление из-за дела об изнасиловании.