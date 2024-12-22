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В Германии арестован футбольный фанат, выкрикнувший «Германия — для немцев»

В Германии ареставали футбольного болельщика за выкрик «Германия — для немцев»
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Алексей Витвицкий/РИА Новости

В Германии во время минуты молчания перед футбольным матчем Третьей лиги «Рот-Вайсс Эссен» – «Штутгарт-2» болельщик выкрикнул «Германия — для немцев», за что был арестован полицейскими, передает Telegram-канал «Первый спорт».

Остальные болельщики освистали его и начали скандировать «Нет нацистам». На фаната завели уголовное дело.

Трагедия в немецком городе Магдебурге, расположенном на территории федеральной земли Саксония-Анхальт, произошла 20 декабря. Автомобиль марки BMW врезался в толпу на рождественской ярмарке, в результате чего травмы различной степени тяжести получили более 100 человек.

Сотрудники правоохранительных органов организовали проверку, в ходе которой задержали водителя машины — 50-летнего мужчину из Саудовской Аравии. Его заподозрили в намеренном причинении вреда здоровью жителей города.

Ранее экс-игрок лондонского «Челси» назвал Аргентину убежищем для сбежавших нацистов.

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