Экс-игрок «Челси» назвал Аргентину убежищем для сбежавших нацистов

Бывший нападающий лондонского «Челси» и сборной Сенегала Демба Ба отреагировал в соцсети X (ранее Twitter) на расистскую песню футболистов сборной Аргентины, назвав эту южноамериканскую страну убежищем для сбежавших нацистов.

«Аргентина — убежище для сбежавших нацистов. С 1945 года Перон принимал в стране военных преступников. А вас еще это и удивляет», — заявил Демба Ба.

Футболист сборной Аргентины Энцо Фернандес опубликовал видео, на котором игроки аргентинской сборной пели оскорбительную кричалку о французах: «Играют за Францию, но все родом из Анголы. Их мамы — нигерийки, их папы — камерунцы, но в паспорте написано: «француз». Чуть позднее Фернандес прервал трансляцию.

В финале Кубка Америки сборная Аргентины обыграла команду Колумбии в дополнительное время — 1:0. Единственный мяч в этой встрече забил нападающий итальянского «Интера» Лаутаро Мартинес на 112-й минуте. Лионель Месси не смог доиграть матч до конца. Он покинул поле на 66-й минуте из-за повреждения голеностопа.

Ранее президент Аргентины Хавьер Милей поддержал своих футболистов в скандале с расистскими кричалками.