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Экс-игрок сборной России назвал главное событие 2024 года в российском футболе

Экс-футболист Онопко: приятно, что сборная России играла в 2024 году
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Global Look Press

Бывший футболист Виктор Онопко назвал матчи чемпионата и Кубка России главным событием 2024 года в российском футболе, передает Sport24.

«Меня порадовало, что даже в будние дни домашние матчи «Ростова» в кубке собирали большое количество болельщиков. Еще приятно, что сборная играла. Мы радовали наших болельщиков», — сказал Онопко.

На зимнюю паузу в Российской премьер-лиге (РПЛ) «Краснодар» ушел лидером турнирной таблицы, набрав 39 очков. Столько же баллов у петербургского «Зенита», но сине-бело-голубые идут строчкой ниже из-за поражения от черно-зеленых в очной встрече. Замыкает тройку московский «Спартак», отстающий от лидеров на два очка.

Розыгрыш РПЛ возобновится в конце февраля. Ближайшим соперником «Краснодара» станут самарские «Крылья Советов» — эта игра пройдет на Кубани. «Спартак» же примет «Оренбург». «Зениту» предстоит домашняя встреча с московским ЦСКА.

Ранее экс-игрок «Спартака» назвал самые яркие команды РПЛ.

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