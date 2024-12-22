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Экс-игрок «Спартака» назвал самые яркие команды РПЛ

Экс-игрок Ходырев: «Спартак» и «Краснодар» показывают самый яркий футбол в РПЛ
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Телеграм-канал «ФК «Спартак-Москва»»

В осенней части текущего розыгрыша Российской премьер-лиги (РПЛ) наиболее ярко проявили себя московский «Спартак» и «Краснодар». Такое мнение в комментарии порталу Legalbet выразил бывший защитник красно-белых Антон Ходырев.

«Если мы берем отрезок в последние пять туров, то это «Спартак» и «Краснодар». Это команды, которые показывали самый яркий, зрелищный футбол до паузы», — констатировал Ходырев.

Он заметил, что их основной конкурент — «Зенит» — хорошо укомплектован. Но именно «Спартак» и «Краснодар», по мнению Ходырева, являются на данный момент самыми сбалансированными командами премьер-лиги.

На зимнюю паузу в РПЛ «Краснодар» ушел лидером турнирной таблицы, набрав 39 очков. Столько же баллов у «Зенита», но сине-бело-голубые идут строчкой ниже из-за поражения от черно-зеленых в очной встрече. Замыкает тройку «Спартак», отстающий от лидеров на два очка.

Розыгрыш РПЛ возобновится в конце февраля. Ближайшим соперником «Краснодара» станут «Крылья Советов» - эта игра пройдет на Кубани. «Спартак» же примет «Оренбург». «Зениту» предстоит домашняя встреча с ЦСКА.

Ранее звезд «Зенита» и «Локомотива» сочли готовыми к игре в Европе.

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