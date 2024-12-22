Футболист «Локомотива» признан лучшим молодым атакующим полузащитником мира

Футболист московского «Локомотива» Алексей Батраков признан лучшим молодым «ударным» атакующим полузащитником мира по версии Международного центра спортивных исследований (CIES)..

В категорию «ударных» полузащитников входят хавбеки, которые нацелены на поражение ворот соперника.

В рейтинге Батраков опередил Джоба Беллингема из английского «Сандерленда», являющегося братом хавбека мадридского «Реала» Джуда Беллингема.

Батраков провел в текущем чемпионате России 17 матчей, в которых забил десять мячей и отдал шесть результативных передач. В гонке бомбардиров он занимает второе место, уступая четыре гола костариканскому форварду Манфреду Угальде из «Спартака».

В статусе лидера РПЛ 2024 года завершит «Краснодар». В турнирной таблице национального первенства они и петербургский «Зенит» имеют по 39 баллов после 18 игр, однако подопечные Мусаева идут выше благодаря победе со счетом 2:0 в очном противостоянии. На третьей строчке оказался московский «Спартак», который выиграл шесть последних матчей в РПЛ — у «красно-белых» 37 очков. На четвертом месте еще одна команда из Москвы «Динамо», подопечные Марцела Лички завершают год с 35 баллами в таблице. Столько же имеет «Локомотив», который идет пятым.

Ранее звезд петербургского «Зенита» и «Локомотива» сочли готовыми к игре в Европе.