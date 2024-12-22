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Звезд «Зенита» и «Локомотива» сочли готовыми к игре в Европе

Экс-игрок Радченко: футболисты Глушенков и Батраков могут играть в Европе
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Алексей Филиппов/РИА Новости

Среди молодых футболистов, выступающих в Российской премьер-лиге (РПЛ), наибольшие шансы переехать в европейские чемпионаты в следующем году имеют Максим Глушенков из «Зенита» и Алексей Батраков из «Локомотива». Такое мнение в комментарии порталу Legalbet выразил бывший форват испанского «Депортиво» и сборной России Дмитрий Радченко.

«Если уезжать, то в топ-чемпионат. В этих лигах интересуются молодыми игроками, которые проявляют себя не один сезон, держат поднятую планку годами. По одному сезону вряд ли будут делать выводы. Поэтому назову Максима Глушенкова, который, к сожалению, получал травмы. Но назову еще более молодого Алексея Батракова», — заявил Радченко.

В текущем сезоне 25-летний Глушенков провел за «Зенит» 14 матчей во всех турнирах. В этих встречах он забил 10 мячей и сделал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2028 года. В активе 19-летнего Батракова 27 матчей в составе «Локомотива», 13 забитых мячей и девять результативных передач. Соглашение игрока с красно-зелеными рассчитано до 30 июня 2027 года.

Ранее был назван жирный минус РПЛ.

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