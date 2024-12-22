В Госдуме призвали проверить Боню за поддержку Усика на нарушение законодательства РФ

Депутат Государственной думы Дмитрий Свищев признался, что его удивляет позиция блогерши Виктории Бони, которая в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) поздравила украинского боксера Александра Усика с победой над британцем Тайсоном Фьюри. Его слова приводит «ВсеПроСпорт».

«Я считаю, что Боня повела себя неадекватно в сложной международной обстановке. Ее поведение заслуживает внимания и тщательной оценки со стороны наших компетентных органов. Органы должны разобраться, были ли в ее поступках действия, которые противоречат российскому законодательству», — заявил Свищев.

Боня до этого опубликовала Stories с поздравлением. Сама блогерша присутствовала в саудовском Эр-Рияде, где проходил поединок.

«Поздравляю! Достойный бой, Усик защитил свой пояс, это достойно уважения!» — написала она.

Усик одержал победу единогласным решением судей (116-112, 116-112, 116-112). Искусственный интеллект впервые в истории судил боксерский поединок и отдал победу Усику со счетом 118-112.

«Газета.ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка. Украинский боксер сохранил титулы чемпиона WBA-Super, WBO, IBO, WBC и The Ring.

Ранее Фьюри назвал свое поражение от Усика рождественским подарком.