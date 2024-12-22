«Мне их жалко»: глава РФС о фото игрока «Локомотива» с охоты

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков раскрыл свое личное отношение к фотографии игрока «Локомотива» Дмитрия Воробьева с охоты на зайцев. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Тем не менее, когда я рос, в детском саду все были зайчиками или снежинками. Я также вырос на мультфильме «Ну, погоди», где заяц был одним из героев, на песне Никулина «Косят зайцы траву»... Поэтому, честно говоря, мне зайцев жалко», — заявил Дюков.

Некоторые болельщики поддержали увлечение Воробьева, другие болельщики осудили его, а третьи не понимают, зачем хвастаться такими вещами в публичном поле.

В текущем сезоне Воробьев сыграл за «Локомотив» в 24 матчах, забив пять мячей.

В статусе лидера первую часть чемпионата России завершил «Краснодар». В турнирной таблице национального первенства они и петербургский «Зенит» имеют по 39 баллов после 18 игр. На третьей строчке оказался московский «Спартак», который выиграл шесть последних матчей в РПЛ — у красно-белых 37 очков. На четвертом месте идет московское «Динамо», подопечные Марцела Лички завершают год с 35 баллами в таблице. Столько же имеет «Локомотив», который идет пятым.

Ранее Воробьев удалил фото с охоты.