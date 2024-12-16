Футболист «Локомотива» удалил фото с убитыми зайцами

Футболист московского «Локомотива» Дмитрий Воробьев удалил из своих соцсетей фотографию, на которой он позирует с 11 убитыми на охоте зайцами, передает «Чемпионат».

На снимке Воробьев показывает большой палец вверх, держа в руке ружье.

Некоторые болельщики поддержали увлечение Воробьева, другие болельщики осудили его, а третьи не понимают, зачем хвастаться такими вещами в публичном поле.

В текущем сезоне Воробьев сыграл за «Локомотив» в 24 матчах, забив пять мячей.

В статусе лидера первую часть чемпионата России завершил «Краснодар». В турнирной таблице национального первенства они и петербургский «Зенит» имеют по 39 баллов после 18 игр. На третьей строчке оказался московский «Спартак», который выиграл шесть последних матчей в РПЛ — у красно-белых 37 очков. На четвертом месте идет московское «Динамо», подопечные Марцела Лички завершают год с 35 баллами в таблице. Столько же имеет «Локомотив», который идет пятым.

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