«К черту компьютеры»: Фьюри о том, что бой с Усиком судил искусственный интеллект

Британский боксер Тайсон Фьюри подверг критике тот факт, что его поединок с украинцем Александром Усиком судил искусственный интеллект. Его слова передает Sport24.

«К черту все компьютеры, пусть люди продолжают работать. Нужно больше рабочих мест для людей и меньше для компьютеров. Электромобили тоже к черту!» — заявил Фьюри на пресс-конференции.

Усик одержал победу единогласным решением судей (116-112, 116-112, 116-112). Искусственный интеллект впервые в истории судил боксерский поединок и отдал победу Усику со счетом 118-112.

«Газета.ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка. Украинский боксер сохранил титулы чемпиона WBA-Super, WBO, IBO, WBC и The Ring.

В первом бою, состоявшемся в мае, непобежденный украинец нанес Фьюри первое поражение в карьере (раздельным решением судей), став абсолютным чемпионом мира. Однако впоследствии Усик отказался от титула по версии IBF, позволив сражаться за него британцам Даниэлю Дюбуа и Энтони Джошуа. Этот пояс в итоге перешел в руки Дюбуа.

На счету украинского спортсмена 23 победы в профессиональном боксе, в том числе 14 нокаутом, и по-прежнему ни одного поражения. Фьюри в своей карьере побеждал 34 раза (24 победы нокаутом), один раз свел бой вничью и дважды проиграл (в обоих случаях — Усику).

Ранее Фьюри назвал свое поражение от Усика рождественским подарком.