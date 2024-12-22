В IIHF отреагировали на слухи о требовании вернуть Россию на МЧМ

IIHF: TSN не связывалась с нами по поводу возвращения сборной России на МЧМ

Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф кратко отреагировал на информацию о том, что канадская телекомпания TSN хочет вернуть сборную России на молодежный чемпионат мира. Его слова приводит «Чемпионат.com».

«TSN не связывалась со мной на сей счет», — заявил он.

О том, что TSN требует вернуть Россию на МЧМ, заявил главный тренер сборной «России 25» и петербургского СКА Роман Ротенберг. Позднее в самой компании эти слова опровергли.

TSN транслирует молодежный чемпионат мира уже много лет подряд. Ближайший турнир пройдет в Оттаве с 26 декабря по 5 января.

Молодежная сборная России последний раз играла на МЧМ в декабре 2021 года. Тогда мировое первенство началось, однако было остановлено из-за многочисленных случаев заражения коронавирусной инфекцией. Турнир был доигран летом 2022 года, однако на тот момент российская команда уже была отстранена.

В феврале 2024 года Международная федерация хоккея продлила отстранение сборных России и Белоруссии. В организации сообщили, что совет IIHF продолжит следить за ситуацией и рассмотрит реинтеграцию национальных команд России и Белоруссии на сезон-2025/26 в мае 2025 года.

Ранее Ротенберг сравнил соперника с европейским футбольным клубом.