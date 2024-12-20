В Канаде опровергли слова Ротенберга о своем требовании вернуть Россию на МЧМ

Вице-президент и исполнительный продюсер канадской телекомпании TSN Пол Грэм отреагировал на слова главного тренера сборной «России 25» и петербургского СКА Романа Ротенберга, заявившего, что компания требует вернуть российскую команду на молодежный чемпионат мира. Его слова приводит Sport24.

«Роман — наш друг, но наша компания не давала таких комментариев публично. Мы, конечно, предпочли бы видеть Россию и Белоруссию в качестве участников за их хоккейные навыки. И да, это помогло бы нашей модели финансирования, но продвижение вперед в вопросе допуска их обратно на турнир не может произойти, пока не закончатся военные действия в Украине», — указано в сообщении.

TNS транслирует молодежный чемпионат мира уже много лет подряд. Ближайший турнир пройдет в Оттаве пройдет с 26 декабря по 5 января.

Молодежная сборная России последний раз играла на МЧМ в декабре 2021 года. Тогда мировое первенство началось, однако было остановлено из-за многочисленных случаев заражения коронавирусной инфекцией. Турнир был доигран летом 2022 года, однако на тот момент российская команда уже была отстранена.

В феврале 2024 года Международная федерация хоккея продлила отстранение сборных России и Белоруссии. В организации сообщили, что совет IIHF продолжит следить за ситуацией и рассмотрит реинтеграцию национальных команд России и Белоруссии на сезон-2025/26 в мае 2025 года.

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