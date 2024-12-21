Ротенберг сравнил соперника с европейским футбольным клубом

Главный тренер петербургского СКА Роман Ротенберг после матча Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с «Адмиралом» сравнил их со сборной Латвии, предыдущего соперника, «Локомотив» с командой Финляндии, а «Торпедо» и вовсе наставник сравнил с футбольным клубом «Тоттенхэм», который выступает в Английской премьер-лиге (АПЛ). Его слова приводит «Матч ТВ».

«Играли против ярославского «Локомотива» — как будто вышли против сборной Финляндии. «Торпедо» — романтическая команда, это футбольный «Тоттенхэм». В этот раз мы играли со сборной Латвии. Сборной России было сложно против команды Латвии на чемпионате мира», — заявил Ротенберг.

21 декабря СКА на своем льду обыграл «Адмирал» в овертайме со счетом 3:2. В составе петербургской команды отличились Иван Демидов и Данила Галенюк, а у «Адмирала» — Александр Шепелев и Даниил Гутик. Победную для СКА шайбу в овертайме забросил Василий Глотов спустя 38 секунд после начала.

В турнирной таблице Западной конференции КХЛ СКА идет на пятом месте с 48 очками после 37 встреч. «Адмирал» — шестой на Востоке. У коллектива 39 игр и 42 балла.

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