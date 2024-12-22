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Усик отказался обсуждать судейство после победы над Фьюри

Боксер Усик отказался дать оценку судейству после победы над Фьюри
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Hamad I Mohammed/Reuters

Украинский боксер Александр Усик отказался рассуждать о судействе после своей победы над британцем Тайсоном Фьюри. Его слова передает РБК.

«Я победил, это главное. Спасибо богу. А судить — не моя работа», — заявил Усик после боя.

Усик одержал победу единогласным решением судей (116-112, 116-112, 116-112). «Газета.ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Украинский боксер сохранил титулы чемпиона WBA-Super, WBO, IBO, WBC и The Ring.

В первом бою, состоявшемся в мае, непобежденный украинец нанес Фьюри первое поражение в карьере (раздельным решением судей), став абсолютным чемпионом мира. Однако впоследствии Усик отказался от титула по версии IBF, позволив сражаться за него британцам Даниэлю Дюбуа и Энтони Джошуа. Этот пояс в итоге перешел в руки Дюбуа.

На счету украинского спортсмена 23 победы в профессиональном боксе, в том числе 14 нокаутом, и по-прежнему ни одного поражения. Фьюри в своей карьере побеждал 34 раза (24 победы нокаутом), один раз свел бой вничью и дважды проиграл (в обоих случаях — Усику).

Ранее Александр Емельяненко выиграл нокаутом первый за полтора года бой.

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