Экс-тренер «Локомотива» назвал главное достоинство лучшего молодого игрока РПЛ

Бывший главный тренер «Локомотива» Анатолий Бышовец назвал главное достоинство полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова. Его слова приводит Vprognoze.ru.

«Батраков влиял на качество игры «Локомотива», особенно в переходных фазах из обороны в атаку. Ещё, что очень важно — реализация. Батраков умеет завершать атаки, ассистировать, но он сочетает, как индивидуальную игру, так и игру с партнерами», — заявил Бышовец.

Батраков провел в текущем чемпионате России 17 матчей, в которых забил десять мячей и отдал шесть результативных передач. В гонке бомбардиров он занимает второе место, уступая четыре гола костариканскому форварду Манфреду Угальде из «Спартака».

В статусе лидера РПЛ 2024 года завершит «Краснодар». В турнирной таблице национального первенства они и петербургский «Зенит» имеют по 39 баллов после 18 игр, однако подопечные Мусаева идут выше благодаря победе со счетом 2:0 в очном противостоянии. На третьей строчке оказался московский «Спартак», который выиграл шесть последних матчей в РПЛ — у «красно-белых» 37 очков. На четвертом месте еще одна команда из Москвы «Динамо», подопечные Марцела Лички завершают год с 35 баллами в таблице. Столько же имеет «Локомотив», который идет пятым.

Ранее Батраков стал лауреатом ежегодной национальной премии «Первая пятерка».