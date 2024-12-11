Назван лучший молодой игрок РПЛ

Полузащитник московского «Локомотива» Алексей Батраков стал лауреатом ежегодной национальной премии «Первая пятерка», которая вручается лучшему молодому игроку в возрасте до 21 года.

В голосовании Батраков набрал 518 очков. Вторым стал полузащитник «Краснодара» Данила Козлов (237 баллов), третьим — защитник «Рубина» Илья Рожков (166). Всем троим призерам по 19 лет.

Батраков провел в текущем чемпионате России 17 матчей, в которых забил десять мячей и отдал шесть результативных передач. В гонке бомбардиров он занимает второе место, уступая четыре гола костариканскому форварду Манфреду Угальде из «Спартака».

В статусе лидера РПЛ 2024 год завершит «Краснодар». В турнирной таблице национального первенства они и петербургский «Зенит» имеют по 39 баллов после 18 игр, однако подопечные Мусаева идут выше благодаря победе со счетом 2:0 в очном противостоянии. На третьей строчке оказался московский «Спартак», который выиграл шесть последних матчей в РПЛ — у «красно-белых» 37 очков. На четвертом месте еще одна команда из Москвы «Динамо», подопечные Марцела Лички завершают год с 35 баллами в таблице. Столько же имеет «Локомотив», который идет пятым.

Ранее сообщалось, что «Спартак» зимой хочет расстаться с восемью футболистами.