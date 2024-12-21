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Гол Кокорина пяткой помог «Арису» разгромить соперника в матче чемпионата Кипра

Кокорин забил красивый гол пяткой в победном матче «Ариса» в чемпионате Кипра
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пресс-служба клуба «Арис»

Российский нападающий кипрского «Ариса» Александр Кокорин забил красивый гол пяткой в матче, в котором его команда одержала крупную победу над «Омонией 29 Мая» в рамках 15-го тура чемпионата Кипра. Видео опубликовано в Telegram-канале клуба.

Встреча, проходившая на стадионе «Катокопия» в Перистероне, завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей. На 21-й минуте отличился сенегалец Яла Гомис. На 51-й минуте Кокорин забил пяткой, а на 61-й — оформил дубль.

Всего в текущем сезоне форвард сыграл в 12 матчах, этот гол стал для него шестым в сезоне. Впервые Кокорин забил 24 августа.

В России Кокорин выступал за «Динамо», «Анжи», «Зенит», «Сочи» и «Спартак». В 2021 году нападающий стал игроком итальянской «Фиорентины». Российский футболист редко попадал в состав команды и летом 2022 года на правах аренды перешел в кипрский «Арис». Форвард отыграл один сезон и принял участие в 27 матчах местного чемпионата, забив 11 мячей. Вместе с командой он выиграл золотые медали в прошлом сезоне. В сентябре 2023 года он вернулся в «Арис» на правах годичной аренды.

В составе сборной России Кокорин провел 47 матчей, забив 12 мячей.

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