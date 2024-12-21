Экс-футболист назвал теневого фаворита РПЛ

Экс-футболист «Ростова» Александр Гацкан назвал «Спартак» теневым фаворитом Российской премьер-лиги (РПЛ), передает «Чемпионат».

«Думаю, что «Спартак» — теневой фаворит в борьбе за чемпионство. По потенциалу они 100% будут бороться за первую тройку. «Зенит», «Краснодар» и «Спартак», — сказал Гацкан.

В матче 18-го тура Российской премьер-лиги «Спартак» обыграл «Пари НН». Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе «Лукойл Арена», завершилась с результатом 3:0. Счет в матче открыл Тео Бонгонда на 53-й минуте. Также в поединке отличились Манфред Угальде (62-я минута) и Эсекьель Барко (64-я минута).

Перед зимней паузой в РПЛ «Спартак» выиграл шесть матчей подряд, одержав в этих играх в том числе четыре разгромные победы. На перерыв красно-белые ушли на третьем месте, набрав 37 очков и на два балла отставая от лидирующих «Краснодара» и «Зенита».

Ранее «Спартак» назвали непредсказуемой командой.