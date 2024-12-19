«Спартак» назвали непредсказуемой командой

Российский тренер Сергей Юран в эфире «Матч ТВ» заявил, что у московского «Спартака», которым руководит Деян Станкович, нет стабильности.

«Спартак» непредсказуем. Он, наверное, уже к этому приучил. Может ярко начать, а концовку завалить, не очень ярко начинает, концовку здорово проводит. Нет стабильности. В начале игроки привыкали к Станковичу, где‑то тренер искал схему, позиции футболистам. В концовке вроде бы определился с составом, и концовку провели здорово», — заявил Юран.

В матче 18-го тура Российской премьер-лиги «Спартак» обыграл «Пари НН». Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе «Лукойл Арена», завершилась с результатом 3:0. Счет в матче открыл Тео Бонгонда на 53-й минуте. Также в поединке отличились Манфред Угальде (62-я минута) и Эсекьель Барко (64-я минута).

Перед зимней паузой в РПЛ «Спартак» выиграл шесть матчей подряд, одержав в этих играх в том числе четыре разгромные победы. На перерыв красно-белые ушли на третьем месте, набрав 37 очков и на два балла отставая от лидирующих «Краснодара» и «Зенита».

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