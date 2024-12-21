Овечкин рассказал, как отпразднует Новый год: обязательно послушаю, что скажет Владимир Владимирович

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал, что собирается послушать новогоднюю речь президента России Владимира Путина, передает «Матч ТВ».

«Как встречу Новый год? У нас будет домашняя игра с «Бостоном». Она начнется в 20:30 по московскому времени. Потом еду сразу домой. Будем смотреть русские фильмы. Обязательно включим речь президента. Послушаем, что скажет Владимир Владимирович», — сказал Овечкин.

В ночь на 19 ноября «Вашингтон» в гостевом матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ) обыграл «Юту» со счетом 6:2, Овечкин оформил дубль. В третьем периоде Овечкин получил коньком по ноге от Джека Макбэйна, он с трудом добрался до скамейки, а потом отправился в раздевалку. Продолжить матч российский нападающий не смог. По итогам обследования у него был выявлен перелом малоберцовой кости левой ноги. Сообщалось, что российский хоккеист пропустит от четырех до шести недель.

О том, что Овечкин впервые вышел на лед после травмы, стало известно 2 декабря. Через два дня появилась информация, что хоккеист провел тренировку в полной амуниции. 14 числа хоккеист потренировался вместе с командой.

Ранее Овечкин впервые после травмы провел тренировку без ограничений.