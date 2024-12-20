Российский хоккеист «Вашингтона» Александр Овечкин впервые после травмы провел тренировку без ограничений на контакты, передает журналист Том Гулитти в соцсетях.

В ночь на 19 ноября «Вашингтон» в гостевом матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ) обыграл «Юту» со счетом 6:2, Овечкин оформил дубль. В третьем периоде Овечкин получил коньком по ноге от Джека Макбэйна, он с трудом добрался до скамейки, а потом отправился в раздевалку. Продолжить матч российский нападающий не смог. По итогам обследования у него был выявлен перелом малоберцовой кости левой ноги. Сообщалось, что российский хоккеист пропустит от четырех до шести недель.

О том, что Овечкин впервые вышел на лед после травмы, стало известно 2 декабря. Через два дня появилась информация, что хоккеист провел тренировку в полной амуниции. 14 числа хоккеист потренировался вместе с командой.

Ранее тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери сообщил, что Овечкин не сможет выйти на лед в регулярном чемпионате НХЛ до рождественской паузы.

Ранее российский хоккеист заявил, что намерен мешать Овечкину побить рекорд Гретцки.