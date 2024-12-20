Российский тренер об интересе «Манчестер Сити» к игроку «Спартака»: это ничего не значит

Тренер Балахнин об интересе «Сити» к Угальде: это ничего не значит

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин прокомментировал информацию об интересе английского «Манчестер Сити» к футболисту московского «Спартака» Манфреду Угальде, заявив, что это ничего не значит, передает Vprognoze.ru.

«Если он ярко провел концовку осенней части чемпионата, почему не обратить внимание на него? Там же не писали, что берут. Обратили внимание, а это естественно и ничего не значит», — сказал Балахнин.

Угальде провел в текущем чемпионате России 18 матчей, в которых забил 15 мячей и отдал две результативных передачи. В гонке бомбардиров он занимает первое место с отрывом в четыре гола от россиянина Алексея Батракова из «Локомотива».

В статусе лидера Российской премьер-лиги (РПЛ) 2024 год завершит «Краснодар». В турнирной таблице национального первенства они и петербургский «Зенит» имеют по 39 баллов после 18 игр, однако подопечные Мусаева идут выше благодаря победе со счетом 2:0 в очном противостоянии. На третьей строчке оказался московский «Спартак», который выиграл шесть последних матчей в РПЛ — у «красно-белых» 37 очков.

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