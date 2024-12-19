Назван худший игрок «Спартака» в текущем сезоне

Бывший главный тренер «Урала» и «Краснодара» Игорь Шалимов признался, что его разочаровала игра российского футболиста «Спартака» Антона Зиньковского в текущем сезоне. Его слова приводит «РБ Спорт».

«Разочарование — наверное, Антон Зиньковский. Видно, что парень нормальный, человеческие качества хорошие, есть потенциал, но не хватает умения его реализовать, не хватает злости и стремления воспользоваться своим шансом», — заявил Шалимов.

Зиньковский, который выступает за «Спартак» с 2022 года, в текущем сезоне сыграл в семи матчах чемпионата России и шести поединках Кубка страны, где отдал три результативных паса.

В матче 18-го тура Российской премьер-лиги «Спартак» обыграл «Пари НН». Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе «Лукойл Арена», завершилась со счетом 3:0. Счет в матче открыл Тео Бонгонда на 53-й минуте. Также в поединке отличились Манфред Угальде (62-я минута) и Эсекьель Барко (64-я минута).

Перед зимней паузой в РПЛ «Спартак» выиграл шесть матчей подряд, одержав в этих играх в том числе четыре разгромные победы. На перерыв красно-белые ушли на третьем месте, набрав 37 очков и на два балла отставая от лидирующих «Краснодара» и «Зенита».

Ранее российский тренер объяснил прогресс лучшего бомбардира РПЛ.