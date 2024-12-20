Медведева о допуске российских фигуристов на Олимпиаду: критерии жестковаты

Российская фигуристка Евгения Медведева высказалась о решении Международного союза конькобежцев (ISU) допустить фигуристов из России на Олимпиаду 2026 года, передает Sport24.

«Критерии жестковаты. Пусть это не будет очередной ложной надеждой и пусть все получится», — сказала Медведева.

Россияне получили по одной квоте в мужском и женском одиночном катании, в парном катании, а также в танцах на льду. Однако при этом российским атлетам будет запрещено выступать в командном турнире, а также общаться с представителями прессы. Запрет на общение с журналистами также действовал для российских пловцов, выступающих в нейтральном статусе на чемпионате мира на короткой воде.

Квалификационный турнир по фигурному катанию на Олимпийские игры пройдет в Китае с 17 по 21 сентября будущего года. Сами Олимпийские игры пройдут в феврале 2026 года в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.

Ранее стали известны чемпионы России в танцах на льду.