Стали известны чемпионы России в танцах на льду

Степанова и Букин стали четырехкратными чемпионами России в танцах на льду

Александра Степанова и Иван Букин выиграли чемпионат России в танцах на льду.

За свой прокат они набрали 130.34 балла, что дало им в общей сумме 215.96 балла.

На втором месте оказались Елизавета Худайбердиева и Егор Базин. За произвольный танец они получили 125.46 балла, а общая сумма составила 209.01 балла. Замкнули тройку лучших Ирина Хавронина и Дэвид Нарижный, общая сумма баллов — 208.56 балла (произвольный прокат — 124.60 балла).

Таким образом, Степанова и Букин стали четырехкратными чемпионами России.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию произвольных танцев.

Чемпионат России по фигурному катанию проходит в Омске.

20 декабря Международный союз конькобежцев (ISU) разрешил российским и белорусским спортсменам принимать участие в квалификации на зимние Олимпийские игры — 2026 в нейтральном статусе. Речь идет о фигуристах, конькобежцах и шорт-трекистах.

Квалификационный турнир по фигурному катанию на Олимпийские игры пройдет в Китае с 17 по 21 сентября будущего года. Сами Олимпийские игры пройдут в феврале 2026 года в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.

Ранее стало известно, сколько российских фигуристов сможет выступить на Олимпиаде.